Madagascar: « ALADDIN » - OKALOU Event ouvre un nouveau chapitre féérique

Après le triomphe du Roi Lion, OKALOU Event revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle musical grandiose : « ALADDIN ». Inspirée du célèbre conte des Mille et une nuits, cette comédie musicale propose une adaptation libre mêlant le dessin animé de Disney, le film et des versions scéniques internationales.

Le rendez-vous est donné au Centre de conférences internationales (CCI) Ivato, le dimanche 2 novembre à partir de 14h, pour un moment d'émerveillement garanti.

Sous la coordination générale d'Andy et Seheno Rasoanarivo, la mise en scène est signée Betia Rakotomananjo, tandis que la chorégraphie est assurée par Ando Mbolatiana. Ensemble, ils promettent un spectacle dynamique, riche en jeux de scène, interactions et enchaînements visuels portés par un jeu d'écran inédit à Madagascar.

Depuis plus d'un mois, l'équipe d'OKALOU Event travaille à recréer un univers féerique où se mêlent danses, rires, musiques et aventures, avec le soutien de nombreux partenaires culturels.

« Ce qui différencie Aladdin des précédents spectacles, c'est avant tout son univers urbain, oriental et magique, en contraste avec l'ambiance animale et tribale du Roi Lion », explique Andy Rasoanaivo.

Cette nouvelle production se veut aussi une pépinière de talents. Contrairement au Roi Lion, la troupe réunit ici des profils très variés : débutants repérés en ligne, artistes confirmés comme Ilan Ramakavelo, ainsi que des enfants et adolescents pour qui c'est une première expérience scénique.

Ilan incarne Aladdin, Roxanne prête sa voix et sa grâce à Jasmine, tandis que Tsinjo promet de faire pétiller le rôle du Génie.

« Le spectacle est un tremplin pour tous ces talents, et un vrai cadeau pour les amoureux de comédies musicales, de danse, de théâtre vivant et d'univers Disney », conclut Andy Rasoanaivo.

Entre rires, magie et émotions, « Aladdin » s'annonce comme un voyage enchanteur au coeur des rêves... et de la scène malgache. --