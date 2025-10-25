Madagascar: Protection de la biodiversité - Une équipe malgache lauréate des prix internationaux des éco-gardes

Les Prix internationaux des éco-gardes 2025 ont été remis à 13 éco-gardes et équipes d'éco-gardes, durant le congrès mondial de la nature de l'UICN tenu en Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis le 11 octobre dernier.

La reconnaissance de leur incroyable dévouement à la conservation de la nature. Tel est l'objet des prix internationaux des éco-gardes 2025. Une façon pour la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l'UICN ou Union internationale pour la conservation de la nature d'honorer le courage, la résilience et la persévérance des éco-gardes à travers le monde.

Il s'agit également de montrer leurs réalisations, de sensibiliser le public à l'importance de ces professionnels et de fournir aux lauréats des fonds pour soutenir leur incroyable dévouement à la conservation de la nature. Les prix décernés vont de 5000 à 25 000 USD à six individus et sept équipes.

Gasy

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dix membres de l'équipe de protection et de gestion de l'Allée des Baobabs de Madagascar font partie des lauréats des treize pays gagnants de ces prix. Ces malgaches ont été « récompensés pour leur protection intrépide des forêts de Madagascar des incendies et des pressions humaines », peut-on lire dans un communiqué publié par l'IUCN.

Pour la Dr Grethel Aguilar, Directrice générale de l'UICN, « les Prix internationaux des éco-gardes 2025 mettent en lumière le courage, le dévouement et l'engagement inlassable des éco-gardes du monde entier. Ces individus et ces équipes sont les gardiens des écosystèmes les plus précieux de notre planète. De la protection des espèces menacées à la conservation de paysages fragiles malgré les menaces et les difficultés, leur travail nous inspire et nous rappelle que la protection de la nature est une mission partagée et une responsabilité collective. »

De la recherche scientifique et de la sensibilisation des communautés en passant par des patrouilles anti-braconnage et la protection des espèces menacées, ce groupe diversifié d'éco-gardes a démontré son extraordinaire engagement à valoriser et conserver la nature.