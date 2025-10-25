Madagascar: Colonel Randrianirina - Annonce imminente du nouveau gouvernement

Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a annoncé hier que la formation du nouveau gouvernement était imminente. Celui-ci devrait être mis en place d'ici dimanche au plus tard, selon le chef de l'État.

Les contours du futur gouvernement dirigé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo devraient être connus dans les tout prochains jours. Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a indiqué hier que les discussions en coulisses étaient déjà bien avancées pour la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale.

« Notre souhait est que le nouveau gouvernement soit en place d'ici dimanche au plus tard », a déclaré le chef de l'État en marge d'une rencontre avec le corps diplomatique au palais d'État d'Iavoloha. Cette annonce marque une étape décisive dans la période de transition politique que traverse le pays depuis la prestation de serment du colonel Randrianirina, il y a une semaine.

Pour l'heure, aucune indication officielle n'a filtré sur la composition du futur gouvernement. Toutefois, plusieurs observateurs estiment qu'il reflétera la ligne d'austérité et de rationalisation prônée par le Président. La taille de l'équipe ministérielle devrait être réduite afin de limiter les dépenses publiques et de concentrer les moyens sur les priorités nationales. Une source proche du dossier confirme d'ailleurs que « des ajustements sont prévus, y compris au niveau du nombre des membres des cabinets dans chaque ministère ».

Préparer les réformes

Ce gouvernement de transition aura pour principale mission d'assurer la continuité de l'État tout en préparant le terrain aux grandes réformes promises par le nouveau régime. Parmi les urgences qui attendent l'équipe Rajaonarivelo figure la préparation du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2026, attendu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la session ordinaire en cours. Ce texte stratégique devra définir les priorités économiques et sociales du gouvernement, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint.

En parallèle, l'Exécutif devra s'attaquer aux revendications sociales qui ont nourri le mouvement GEN Z, à l'origine du changement politique. L'accès à l'eau et à l'électricité figure parmi les dossiers les plus sensibles. Le colonel Randrianirina a déjà annoncé une première mesure d'urgence : la remise en état des quatre générateurs de la centrale d'Ambohimanambola pour améliorer temporairement la distribution d'énergie dans la capitale. Des solutions structurelles, plus durables, sont toutefois attendues une fois le gouvernement mis en place.

Enfin, le nouveau cabinet devra préparer la concertation nationale promise par le chef de l'État, prévue avant la fin du mois d'octobre. Cette rencontre, qui réunira les forces vives de la nation -- partis politiques, société civile, syndicats et secteur privé --, devrait permettre de dégager une feuille de route commune pour la période de refondation. Entre impératif d'efficacité, contraintes budgétaires et attentes sociales, le futur gouvernement aura la lourde tâche de traduire en actes la promesse d'un État sobre, réactif et tourné vers la reconstruction nationale.