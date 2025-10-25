Madagascar: Crise politique - La diplomatie à pied d'oeuvre

La communauté internationale s'active pour éviter que la crise politique à Madagascar ne s'enlise. La SADC et le corps diplomatique montent au front.

Sur tous les fronts. Outre la nomination du nouveau Premier ministre, une valse diplomatique a animé le microcosme politique cette semaine. Le but étant, pour certains, d'éviter que la crise ne s'enlise ou que la Transition se déroule d'une manière inclusive et apaisée. Pour d'autres, l'objectif est d'entrer dans les bonnes grâces des nouveaux tenants du pouvoir ou bien de se rassurer sur leurs intentions.

Depuis le début de la semaine, la mission d'établissement des faits de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC) est à pied d'oeuvre. Certes, une mission d'inspection préliminaire afin de voir les réalités du terrain. Mais cela n'empêche pas que la délégation de l'organisation régionale enclenche une démarche de "résolution de crise". Elle a ainsi enchaîné les rencontres avec les états-majors politiques, mais aussi ceux qui ont été au front lors des manifestations, notamment la Gen Z.

En principe, la délégation de la SADC abordera avec la presse, ce jour, les premières conclusions de sa mission. En parallèle, des ambassadeurs ont fait le premier pas pour rencontrer les nouveaux tenants du pouvoir. Andrey Andreev, ambassadeur de Russie, a rencontré le colonel Michaël Randrianirina, président de la refondation de la République, le 21 octobre. Une interview du Chef de l'État, par le média russe Sputnik, a ensuite été publiée.

Toutefois, ni la rencontre ni l'interview n'ont été relayées par les canaux officiels de la Présidence de la refondation de la République. Le tête-à-tête entre l'officier supérieur et le diplomate russe a été relaté par la page Facebook de l'ambassade russe.

Transparence

"Lors de cette rencontre, les parties ont discuté des questions de la coopération amicale entre la Russie et Madagascar durant la période de transition", indique la publication.

Le lendemain, c'est Arnaud Guillois, ambassadeur de France, qui a rencontré le Chef de l'État, avant un entretien avec Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre. Ici encore, c'est sur la page Facebook de l'ambassade de France que l'information a été communiquée sur le tête-à-tête du diplomate français avec le colonel Randrianirina. "Au cours d'échanges riches et constructifs, l'Ambassadeur a rappelé combien la France était attachée à la relation avec Madagascar et avec la nation malgache", rapporte, entre autres, cette communication.

Hier, le Chef de l'État a tenu une réunion avec le corps diplomatique au palais d'Iavoloha. Cette fois-ci, la rencontre a été relatée par la page Facebook de la Présidence de la refondation de la République. Il a été question de jouer la transparence sur "les axes prioritaires de la refondation fondés sur six piliers". Il a aussi été question de la ligne de la coopération voulue par le nouveau pouvoir. Sur sa page Facebook, l'ambassade du Royaume-Uni fait part du satisfecit de l'ambassadeur Martin Lynch.