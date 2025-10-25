Madagascar: Pétanque/Mondiaux juniors - Trois équipes malgaches en huitièmes

Les boulistes de la Grande Île joueront les huitièmes de finale des épreuves en doublette et en triplette ce samedi en Espagne. Le concours de tirs de précision est programmé ce matin.

Trois équipes malgaches ont réussi à se qualifier en phase finale. Les deux doublettes et la triplette mixte disputeront cet après-midi les huitièmes et quarts de finale. En tête du classement des doublettes à l'issue des cinq tours qualificatifs du jeudi, Madagascar 1, composée de Nathanaël Andriantsivolo et Mitia Nomenjanahary, affrontera la deuxième équipe de Tunisie, classée seizième avec deux victoires et trois défaites. Classée cinquième, la deuxième doublette malgache formée par Clarito Andriambelonony et Sarobidy Razanakoto sera opposée à France 1, déjà battue par Mada1 (13-8) au deuxième tour.

Au cours des cinq tours qualificatifs disputés jeudi en système suisse, Mada1 a réalisé un sans-faute, remportant cinq victoires consécutives contre Italie 2 (13-3), France 1 (13-8), Thaïlande 2 (13-8), Algérie 1 (13-6) et Espagne 2 (9-8). Madagascar 2 a terminé cinquième avec quatre victoires et une seule défaite, subie face à France 2 au troisième tour. Clarito et Sarobidy ont dominé Belgique 1 (13-2), République tchèque (13-4), Monaco 2 (13-8) et Malaisie 2 (9-8).

Quatre victoires

En cas de victoire, Mada1 rencontrera en quarts le vainqueur entre Allemagne 1 et Espagne 2, tandis que Madagascar 2 affrontera le vainqueur du duel Espagne 3 - Thaïlande 1.

La triplette mixte malgache, composée de Nathanaël, Clarito et Mitia, a également validé hier soir son ticket pour les huitièmes. Elle a terminé deuxième du classement général avec quatre victoires et une défaite, derrière la France, victorieuse des cinq tours. Les Tricolores se sont imposés face à Madagascar (13-4) au dernier tour.

Lors des tours précédents, les Malgaches ont dominé successivement Monaco (12-9), Espagne 1 (13-10), Liban (13-3) et Belgique (13-1). Les huitièmes et quarts se déroulent cet après-midi, précédés du concours de tirs de précision mixte, prévu de 9h30 à 15h. Les demi-finales et finales des épreuves en triplette et en doublette se joueront dimanche.