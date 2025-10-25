Madagascar: Acte de gouvernement - Rajoelina perd sa nationalité malgache ?

25 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

L'information a fait l'effet d'une bombe. Hier, en début de soirée, la photo de deux pages du journal officiel rapportant un décret édictant la perte de la nationalité malgache par Andry Rajoelina, ancien président de la République, a fait le tour des réseaux sociaux.

Le décret serait signé par Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, en date du 24 octobre 2025. La décision, selon le document publié, a été prise sur la base de l'article 42 de l'ordonnance 60-064 du 22 juillet 1960, portant Code de la nationalité malgache. « Perd la nationalité malgache, le Malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère », dispose cet article.

En 2023, la publication d'un acte attestant que Andry Rajoelina a demandé à obtenir la nationalité française a défrayé les chroniques. Un débat de juridisme inonde les réseaux sociaux. Il porte sur la modalité d'application de cet article.

Pour les défenseurs de l'ancien président, l'article 42 ne peut s'appliquer qu'à la condition prévue, notamment, par l'article 45 qui dispose : « Perd la nationalité malgache, le Malgache, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement malgache, à perdre la qualité de Malgache ».

Il y a été ajouté que « cette autorisation est accordée par décret ». Cependant, l'ordonnance n'indique pas expressément s'il s'agit d'un décret pris en conseil du gouvernement ou bien en conseil des ministres. En l'absence de gouvernement, il n'y a pas encore eu de réunion de l'Exécutif jusqu'ici.

Certains tablent sur un parallélisme de forme en publiant un décret de perte de nationalité, « sur demande », signé par l'ancien président. Au-delà du juridisme, c'est sur l'authenticité de l'acte publié hier que des interrogations se posent. Sauf si le changement de pouvoir a amené un changement de la cadence administrative, peu se souviennent de la dernière fois où un acte réglementaire ait été publié le jour même de sa signature dans le journal officiel.

