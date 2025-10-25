Madagascar: Mouvement social - Des agences de la Jirama ferment leurs portes

25 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Hier matin, les employés de la Jirama ont déclenché une grève générale et se sont rendus au siège de l'entreprise à Ambohijatovo-Ambony pour exiger la démission du directeur général, Ron Weiss.

Les grévistes ont annoncé qu'ils envisagent de fermer prochainement les portes du bureau du directeur général, en présence d'huissiers, afin de faire pression sur la direction. Lors de la journée de grève d'hier, ils ont déjà contraint les employés encore présents dans certaines agences, notamment à Anjohy, à rejoindre le mouvement.

Coupures d'électricité

« La grève pourrait aller jusqu'à provoquer des coupures d'électricité si nos revendications ne sont pas prises en compte. Plusieurs agences de la Jirama ont d'ailleurs fermé leurs portes hier », a averti Armona Ratomanarivo, président du syndicat des employés de l'entreprise.

Dans la capitale, le mouvement se fait déjà ressentir auprès des abonnés. Certains expliquent que la réception des factures se fait désormais devant les portails des agences, faute de personnel disponible pour l'accueil. La situation pourrait encore se tendre dans les prochains jours si aucune réponse n'est apportée aux revendications des employés.

