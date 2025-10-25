Madagascar: Téléphone mobile - Impasse sur la baisse des prix d'internet

25 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

La grogne monte chez les internautes malgaches. Entre les vidéos qui peinent à se charger, les forfaits qui s'épuisent à grande vitesse et les factures toujours plus élevées, beaucoup dénoncent le coût exorbitant de la connexion mobile. L'Autorité de régulation des technologies de communication (Artec) affirme comprendre cette frustration, tout en reconnaissant la faiblesse de son pouvoir d'intervention.

Ces dernières semaines, l'institution a officiellement interpellé les opérateurs de téléphonie mobile pour leur demander d'examiner une baisse des tarifs. Une initiative saluée par les consommateurs, mais qui risque de rester symbolique. Car l'Artec, comme elle le rappelle elle-même, n'a pas la main sur les prix : son rôle se limite à la médiation et à la recherche de compromis entre les opérateurs et l'État.

« Nous travaillons pour un internet plus accessible, mais nous ne pouvons pas imposer de tarifs », souligne la direction générale dans un communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des opérateurs, le discours est tout autre : selon eux, la hausse des coûts serait inévitable. « Le prix d'internet ne dépend pas uniquement de nous », explique Maroniaina Rakotomanana, directeur des ressources humaines d'Orange Madagascar. Il cite une longue liste de facteurs : licences onéreuses, équipements importés à prix fort, taxes et droits de douane élevés, sans oublier les coupures d'électricité qui obligent les entreprises à recourir aux générateurs.

« Chaque site technique, surtout dans les zones isolées, nécessite des investissements considérables, ce qui influence inévitablement le prix final », précise-t-il.

Face à ces contraintes, l'Artec plaide désormais pour un allègement fiscal. Une baisse des taxes et impôts sur le secteur pourrait, selon elle, permettre de réduire les prix pour les usagers. Encore faut-il que le gouvernement accepte d'agir en ce sens.

En attendant, les Malgaches continuent de payer cher une connexion devenue essentielle à l'éducation, au travail et à la vie quotidienne.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.