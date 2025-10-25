Madagascar: Dr Rondro Baohanta - « Les financements de la recherche restent insuffisants »

25 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Pour les scientifiques malgaches, la réalité reste difficile. « Le financement de la recherche est extrêmement limité. Seulement 0,01 % du budget national y est consacré, alors que d'autres pays allouent jusqu'à 5 % », selon le Dr Rondro Baohanta, présidente de l'ACE (Association des Chercheurs Enseignants), lors d'un événement organisé hier à l'Académie Malagasy de Tsimbazaza, en partenariat avec Yas Madagascar.

Placée sous le thème « Redéfinir l'écosystème scientifique à Madagascar: les chercheurs et leur rôle dans le processus de développement», cette rencontre visait à repenser le système scientifique national et à repositionner les chercheurs au coeur des décisions stratégiques du pays. Si le nombre de chercheurs est élevé, beaucoup ignorent encore ce que l'on attend réellement d'eux.

L'objectif est de renforcer les compétences des chercheurs afin qu'ils deviennent un véritable moteur du développement. Un document technique, fruit des travaux de l'atelier, sera remis aux décideurs pour orienter les politiques publiques.

« Le développement passe par l'écoute des propositions issues de la recherche », insiste-t-elle, soulignant par ailleurs le manque de lien entre expertise et décision.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous produisons des résultats de qualité, mais ils n'atteignent pas toujours les acteurs qui pourraient les utiliser. Il est donc essentiel de mieux diffuser nos travaux », ajoute-t-elle.

L'Association des Chercheurs Enseignants, qui compte environ quatre cents membres, ambitionne ainsi de rapprocher le monde de la recherche et celui de la décision afin de favoriser un véritable changement.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.