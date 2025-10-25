Afrique: Basketball 3X3/Africa cup - Les Ankoay durcissent leur préparation

À quelques semaines de l'Africa Cup 3x3, prévue du 5 au 7 décembre au Palais des sports Mahamasina, 25 présélectionnés, dont douze hommes et treize dames, s'entraînent deux fois par jour sur le terrain de basketball au stade Barea de Mahamasina. Objectif : faire tous les efforts possibles pour conserver la couronne continentale à domicile devant le public malgache.

Les hommes sont dirigés par les deux entraîneurs Jean de Dieu Randrianarivelo et Haja Randrianarimanana, tandis que les dames travaillent sous les ordres d'Eli Rakotonirina, alias Coach Ramora, assisté d'Anthony Andriamaholy.

La Fédération malgache de basketball (FMBB) a convoqué pour ce stage les meilleurs joueurs évoluant en N1A, dans l'attente de la liste définitive des sélectionnés. Chez les hommes, les quatre champions d'Afrique en titre, Elie, Livio, Arnol et Anthony, ont été rejoints par de nouvelles têtes : Cédric (GNBC), Lucien (Ascum Mahajanga), Rick-Ley (GNBC), Gustave (SBC An- tsirabe), Hasina, Kanto, Aziz et Fiary. Plusieurs d'entre eux ont déjà défendu la couleur nationale, notamment Fiary, Marco, Kanto et Hasina, présents au World Tour de Shenzhen (Chine) début octobre.

La Coupe du monde dans le viseur

Tous ces joueurs issus du championnat N1A montrent un potentiel prometteur pour briller à domicile. Mais la concurrence s'annonce féroce : pour décrocher une qualification à la Coupe du monde, il leur faudra atteindre au minimum la finale de cette Africa Cup, synonyme de ticket mondial.

Chez les dames, les quatre championnes d'Afrique 2024, Muriel, Christiane, Sydonie et Chine, forment la base de l'équipe. Autour d'elles, des joueuses de N1A comme Angela (GNBC), Lalaina (Varsity), Jah'sp (Saint-Michel), Sambatra (GNBC), Koloina, Maya et Elina apportent un renfort précieux. L'objectif commun reste clair : consolider la domination du basketball féminin malgache sur le continent.

« Nous travaillons la révision des fondamentaux du basketball 3x3, la préparation physique avec le coach Pôty, les techniques d'attaque, de défense et l'adresse au tir. Nous multiplions les schémas de jeu pour habituer les joueurs et joueuses à s'adapter à leurs futurs adversaires », explique Jean de Dieu Randrianarivelo, alias Coach Deda.

Pour renforcer leur endurance, une séance spéciale est prévue samedi matin à Imerinkasinina, axée sur la course et la respiration. Entre rigueur, intensité et esprit d'équipe, les Ankoay peaufinent leurs automatismes avant d'entrer dans l'arène de Mahamasina, portés par l'ambition de faire vibrer la Nation rouge et blanche.