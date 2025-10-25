Madagascar: Okalou Event - Les nouveaux talents à l'honneur

Après le triomphe du Roi Lion, Okalou Event signe son grand retour avec un spectacle inédit intitulé Aladdin, qui aura lieu le 2 novembre au CCI Ivato. Cette nouvelle création marque une étape dans l'histoire de la structure, affirmant son engagement à révéler et former de nouveaux talents artistiques.

Selon les organisateurs: « Contrairement à ses précédentes productions, Aladdin se distingue par son casting mixte, réunissant des artistes confirmés et de jeunes recrues prometteuses ». Parmi les personnages principaux, on retrouve Ilan Ramakavelo dans le rôle d'Aladdin, Roxanne dans le rôle de la princesse Jasmine et Tsinjo dans la peau du Génie. À leurs côtés, des débutants, parfois repérés lors de castings en ligne, ainsi que des enfants et adolescents, vivront leur toute première expérience sur scène.

Véritable tremplin artistique, ce spectacle offre une chance unique à ces jeunes talents de se former à la scène. La sélection des participants s'est faite sur la base d'auditions rigoureuses, de la motivation et de l'implication artistique de chaque candidat. Une démarche qui confirme la volonté d'Okalou Event de devenir une pépinière de talents dans le paysage culturel malgache.

Les répétitions, entamées en septembre 2025, se sont intensifiées en octobre avec des séances bihebdomadaires. Chant, danse et théâtre ont été travaillés séparément avant d'être fusionnés lors des filages généraux. L'équipe technique a également peaufiné les effets scéniques - rideaux, fumée et projections - pour offrir un rendu spectaculaire et immersif.

Sous la coordination générale de Andy et Seheno Rasoanarivo, et grâce au talent artistique de Betia Rakotomananjo, Aladdin illustre parfaitement la mission d'Okalou Event : non seulement divertir, mais aussi former, inspirer et ouvrir la voie à la relève artistique du pays.