Madagascar: 67HA SUD - Un homme meurt poignardé par des voleurs

Un couple a été violemment agressé par une bande de quatre voleurs à 67Ha Sud. L'homme a été poignardé à mort et dépouillé de deux millions d'ariary.

Un vol avec violence a viré au meurtre. Le crime a coûté la vie à Rolin Bemitombo, un homme originaire d'Anivorano Nord et résident de la capitale, jeudi soir vers 21h30. Alors qu'il rentrait chez lui avec son épouse, le couple a été attaqué par quatre individus armés à 67Ha Sud, non loin de leur domicile.

La scène s'est produite près de l'arrêt 30, sur la route menant à une salle de sport. Les caméras de surveillance ont tout enregistré. Les assaillants ont surgi alors que le couple portait un grand sachet. Rolin a tenté de résister, ce qui a déclenché une échauffourée. Il a été poignardé en plein coeur et dépouillé d'une somme de deux millions d'ariary, selon une source policière.

Sans vie

Malgré la gravité de sa blessure, Rolin a tenté de se relever et de marcher, mais il s'est effondré après quelques mètres. Son épouse, blessée à la main, à l'oreille et au pied, a assisté à toute la scène. Aucun véhicule ne s'est arrêté pour leur venir en aide.

Ce n'est qu'au bout d'une vingtaine de minutes qu'un taxi a accepté de les transporter vers le service des urgences du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-HJRA).

Un proche de Rolin, habitant le quartier, les a accompagnés. Mais au tournant d'Anosy, à quelques encablures de l'établissement, il a rendu son dernier souffle. Il était déjà en arrêt cardiaque à son arrivée à l'hôpital.

Les images de vidéosurveillance indiquent que l'attaque a eu lieu à 21 heures. À 21h30, Rolin arrivait à l'hôpital, sans vie. Les criminels se sont enfuis dans les ruelles avoisinantes et restent pour l'instant introuvables. La police est sur place pour recueillir les témoignages et accompagner la famille dans le dépôt de plainte. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de cette agression meurtrière.

Le corps de la victime repose actuellement à la morgue. Les proches et amis peuvent lui rendre hommage à 67Ha Nord-Ouest, où la famille l'attend.

Rolin avait quitté Anivorano dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à sa famille. Aujourd'hui, un appel à la générosité a été lancé pour réunir les fonds nécessaires au rapatriement de son corps dans son village natal.