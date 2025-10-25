Madagascar: Consommation - La vente de charcuterie reprend à Mahajanga

La vente de charcuterie est de nouveau autorisée dans les grandes surfaces et dans les commerces depuis une semaine à Mahajanga. Elle était suspendue et interdite depuis le 18 juin dernier en raison de trois cas de décès survenus le 15 juin, ce, suite à la consommation de mortadelle achetée dans une grande surface.

Durant quatre mois, les habitants de Mahajanga et les restaurateurs ainsi que les traiteurs, les pizzerias et les commerces étaient privés des produits de charcuterie tels que la mortadelle, du pâté, des saucissons et jambons et tant de produits à base de viande.

Cette nouvelle a réjoui les consommateurs et surtout les restaurateurs puisque, durant quatre mois, les cuisines et aliments à base de charcuterie ont disparu dans les cartes, entre autres les croissants au jambon, les pizzas à base de mortadelle, les sandwiches et tant d'autres mets.

« Les conséquences de cette interdiction de vente de charcuterie ont causé de nombreux préjudices, car nos ventes étaient limitées. Même les saucisses sèches étaient interdites de vente. Les restaurateurs et hôteliers s'approvisionnaient beaucoup en charcuterie chez nous, mais depuis cette mesure sanitaire, nos chiffres d'affaires ont baissé », a expliqué un autre responsable d'une grande distribution.

Les produits charcutiers importés sont uniquement étalés et vendus dans les vitrines réfrigérées, dans les grandes distributions et grandes surfaces. Il s'agit, entre autres, des jambons, des saucissons ainsi que des mortadelles en tranche de marque française et bien emballés. Depuis plus d'une semaine, on peut trouver chez Super U à Tsaramandroso et chez Score à Mahajanga.

« La vente de charcuterie s'effectue progressivement dans nos vitrines. Les produits de fabrication locale seront acheminés à partir de la semaine prochaine. Nous sommes en train de préparer le matériel, dont les appareils frigorifiques conformes aux normes de conservation et de congélation. Nos techniciens mettent tout en place, car les normes de sécurité pour le stockage de ces produits doivent être strictement respectées », a déclaré un responsable.