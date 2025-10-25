Angola: Clôture de la première journée de la septième étape de la cérémonie de décorations

Luanda — Le premier jour de la septième étape des décorations nationales, présidé par le Président de la République, João Lourenço, s'est achevé il y a quelques instants par la remise de médailles commémoratives des 50 ans de l'Indépendance à environ 300 personnes.

Cette septième étape, qui se déroule jusqu'à samedi 25, verra la remise de médailles à 774 personnalités angolaises et étrangères.

Conformément à la loi n° 2/25 du 18 mars instituant la Médaille commémorative du 50e anniversaire de l'Indépendance, la cérémonie vise à honorer les citoyens et les institutions qui, tout au long de l'histoire, se sont distingués par leur courage et leur dévouement à la patrie.

Cent trente citoyens, parmi lesquels des personnalités comme Alcina Dias Kassanje, Mgr Eugénio Salessu, Manuel Alegre (Portugal) et Marcelino dos Santos (Mozambique), ont été décorés de la Médaille de la Classe de l'Indépendance, en reconnaissance de leur rôle décisif dans la lutte pour la libération et la souveraineté nationale.

La Classe Paix et Développement compte 644 personnalités et des institutions qui ont contribué à la consolidation de la paix, de l'unité nationale et au progrès social et économique du pays, notamment l'Académie angolaise des lettres, la Fondation Kissama, le Mouvement de soutien à la solidarité angolaise (MOVANGOLA), l'évêque Mgr Afonso Nteka et les musiciens António Filipe Manuel « Tony do Fumo », Kid MC, Carlos Baptista, Caló Pascual et Ana Joyce.

La liste comprend également les journalistes Santos Rosa, Feliciana Aragão, Isaías Afonso, Africano Neto, Cabingano Manuel, ainsi que des personnalités internationales telles qu'Igor Sechin (Russie) et Pierre Victor Mpoyo (RDC).

Le geste du Chef de l'État témoigne d'une reconnaissance pour les contributions des femmes et des hommes qui, à différentes époques de l'histoire de l'Angola, ont contribué à construire l'indépendance, à consolider la paix et à impulser le développement durable du pays.