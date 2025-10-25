Angola: Le pays honore le nationaliste mozambicain Marcelino dos Santos

Luanda — Le poète et homme politique mozambicain Marcelino dos Santos fait partie des personnalités à honorer ce vendredi 24 octobre à Luanda lors de la 7e cérémonie de remise des distinctions honorifiques marquant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

La médaille de la Classe de l'Indépendance et un diplôme ont été remis à sa fille, Iludi dos Santos, par le président de la République d'Angola, João Lourenço.

Né à Lumbo (Nampula) le 20 mai 1929, le poète et homme politique Marcelino dos Santos fut l'un des fondateurs du Front de libération du Mozambique (Frelimo) et mourut à l'âge de 90 ans.

Après l'indépendance du Mozambique, Marcelino dos Santos fut le premier ministre de la Planification et du Développement, poste qu'il quitta en 1977 avec la création de l'Assemblée populaire, dont il assuma la présidence jusqu'aux premières élections multipartites en 1994.

La cérémonie commémore la signature des accords de paix et de réconciliation nationale, le 4 avril 2002, une étape historique qui a consolidé l'unité et la stabilité du pays.

La cérémonie, qui se poursuit jusqu'à samedi, comprend la remise de 774 distinctions à des personnalités nationales et internationales qui, tout au long de l'histoire, se sont distinguées par leur dévouement, leur courage et leur contribution au service de leur pays.

Le début de l'événement a été marqué par des moments culturels, notamment par une performance de l'artiste Moniz de Almeida, qui a interprété la chanson « Minha Viola », un morceau emblématique utilisé pour motiver les troupes pendant le conflit armé.

Dans la classe Indépendance, 130 citoyens ont reçu des médailles en reconnaissance de leur rôle décisif dans la lutte pour la libération et la souveraineté nationale. Parmi les personnes honorées figurent Alcina Dias Kassanje, Dom Eugénio Salessu, Manuel Alegre (Portugal) et Marcelino dos Santos (Mozambique).

Dans la classe Paix et Développement, qui honore 644 personnes et institutions, des contributions significatives à la consolidation de la paix, à l'unité nationale et au progrès social et économique du pays ont été reconnues.

Avec cette septième édition de prix, le gouvernement réaffirme son engagement à honorer les contributions historiques et contemporaines des hommes et des femmes qui, par leur exemple, ont été des piliers de l'indépendance, de la paix et du développement durable de l'Angola.