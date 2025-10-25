Angola: La fille de Marcelino dos Santos met en lumière l'héritage commun des dirigeants africains

Luanda — La fille du nationaliste mozambicain Marcelino dos Santos, Ilundi dos Santos, a souligné ce vendredi à Luanda l'esprit universaliste de son père et l'héritage commun des dirigeants africains qui ont lutté pour l'indépendance.

S'adressant à la presse après la remise de la Médaille commémorative des 50 ans de l'Indépendance à son père par le Président João Lourenço, Ilundi dos Santos a souligné l'importance de cette distinction accordée à l'une des figures les plus marquantes de la lutte de libération du Mozambique.

Elle considère comme un grand honneur de recevoir cette distinction, car l'héritage de Marcelino dos Santos, comme celui d'Agostinho Neto, d'Amílcar Cabral, de Mário Pinto de Andrade et d'autres africanistes, pour leurs actions en faveur du peuple, ne peut être oublié.

« Je suis très fière et honorée d'être ici pour ce grand hommage à mon père », a-t-elle déclaré. Ilundi dos Santos a également souligné les liens étroits qui unissent l'Angola et le Mozambique.

Marcelino dos Santos

Marcelino dos Santos (1929-2020) était un éminent nationaliste, poète et homme politique mozambicain, largement reconnu comme une figure centrale de la lutte de libération de son pays contre le colonialisme portugais.

Il a joué un rôle important de solidarité et de soutien aux mouvements de libération d'autres pays africains, dont l'Angola.

Marcelino dos Santos n'a pas combattu directement en Angola, mais il a joué un rôle diplomatique, politique et idéologique clé, renforçant les liens entre les mouvements de libération lusophones.

Il a promu la lutte du MPLA à l'échelle internationale et a plaidé pour la solidarité africaine comme arme contre le colonialisme, car il croyait profondément en l'unité africaine et à l'internationalisme révolutionnaire.

Durant sa carrière politique et diplomatique, notamment dans les années 1950 et 1960, Marcelino dos Santos a collaboré étroitement avec des dirigeants nationalistes angolais tels qu'Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade et Lúcio Lara (MPLA).

Avec eux, il a fait partie du Centre d'études africaines de Lisbonne, au Portugal, un espace de réflexion et d'activisme anticolonial. Ce cercle d'étudiants africains a joué un rôle crucial dans la formation idéologique des mouvements de libération en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert.