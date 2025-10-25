Angola: Le pays et l'Arabie saoudite préparent un accord sur les services aériens

23 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/QCB/SB

Luanda — L'Angola et l'Arabie saoudite franchissent des étapes décisives vers la conclusion d'un accord bilatéral sur les services aériens, a annoncé mercredi à Genève, en Suisse, le ministre angolais des Transports, Ricardo Viegas de Abreu.

S'exprimant en marge d'une table ronde ministérielle dans le cadre de la 16e Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le ministre a déclaré avoir eu l'occasion de rencontrer le ministre des Transports et de la Logistique du Royaume d'Arabie saoudite.

Il a expliqué que cette rencontre permettra l'ouverture d'une liaison directe entre Luanda et Riyad, une étape fondamentale dans le développement de la connectivité aérienne et dans la promotion de l'Angola comme plaque tournante de la logistique et du transport entre l'Afrique et le monde.

Il a souligné que le dialogue avec son homologue saoudien confirmait la volonté commune d'approfondir la coopération dans les secteurs du transport, de la logistique et de l'aviation civile grâce à un futur protocole de coopération qui renforcera les relations techniques et institutionnelles.

Selon Ricardo de Abreu, la participation à la table ronde ministérielle « Vers des chaînes d'approvisionnement et une logistique commerciale résilientes, durables et inclusives » a également été l'occasion de présenter la vision de l'Angola pour l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales.

« J'ai soutenu que la résilience et la durabilité requièrent un leadership africain, de l'innovation et des infrastructures modernes capables de connecter les personnes, les biens et les opportunités. L'Angola possède désormais l'expérience, l'ambition et la détermination nécessaires pour participer activement à cette transformation continentale et mondiale », a-t-il souligné.

Il a ajouté que « la voix de l'Angola est entendue avec conviction », car l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales passe par l'Afrique, et l'Angola est bien placé pour mener cette transformation.

