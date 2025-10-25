Angola: L'EMGFAA annonce l'ouverture du processus de recrutement militaire

Luanda — L'État-major général des Forces armées angolaises (EMGFAA) a annoncé, vendredi, que le processus de recrutement et d'incorporation militaire des citoyens angolais nés en 2004 se déroule du 13 octobre au 14 novembre.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP, le processus est destiné aux jeunes ayant des qualifications minimales équivalentes à la 9ème classe (4e en France) achevée ou à la fréquentation de l'enseignement moyenne, dans le cadre de l'accomplissement du service militaire obligatoire.

La note rappelle que le service militaire constitue un devoir, un droit et une obligation patriotique.

Les candidats doivent s'adresser aux districts de recrutement et de mobilisation des administrations municipales de leur zone de résidence, munis de la carte d'identité, pour certification et enregistrement.

Le communiqué établit comme critères d'admission une hauteur minimale de 1,70 mètre pour les candidats de sexe masculin et de 1,65 mètre pour les candidates féminines, ces dernières participeront sur une base volontaire.

Le processus de recrutement vise à garantir le renouvellement et la formation continue des cadres militaires, en assurant la préservation des valeurs de discipline, de courage et de dévouement au service de la nation.