Angola: Le pays vise l'excellence dans le secteur minier pour élargir son assiette fiscale

Luanda — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correa Victor, a réaffirmé jeudi à Luanda que l'Angola s'efforce de devenir un pays minier d'excellence, afin de dynamiser son économie, d'élargir son assiette fiscale et de répondre aux besoins collectifs.

S'exprimant lors de la clôture de la Conférence internationale sur l'exploitation minière en Angola (AIMC 2025), qui s'est tenue les 22 et 23, le dirigeant a souligné que, pour atteindre cet objectif, le pays s'appuie sur ses nombreuses ressources minérales, attestées par les études et les travaux réalisés à différentes étapes de son histoire.

À cette occasion, il a assuré le soutien continu du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz aux opérateurs et à tous les acteurs des multiples chaînes de valeur du secteur extractif, afin d'accroître la production et d'attirer davantage d'investissements à l'échelle mondiale.

La Conférence internationale sur l'exploitation minière (AIMC 2025) s'est déroulée sous le thème « Renforcer les opportunités d'investissement dans le secteur minier mondial en Angola ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son objectif était de créer un environnement propice à l'investissement en favorisant les partenariats stratégiques entre investisseurs nationaux et étrangers, ainsi qu'en recensant les opportunités d'investissement dans le secteur et les services associés, stimulant ainsi l'intérêt et la confiance des investisseurs.

Pendant deux jours, l'événement a réuni des chefs d'entreprise, des analystes, des investisseurs nationaux et internationaux et 40 exposants.

L'événement, organisé par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, a porté sur des thèmes tels que « Financer l'avenir : attirer les investissements en Angola », « Minéraux critiques et diversification économique en Afrique : assurer une transition juste », « Leadership et investissement : intervention du secteur privé dans l'industrie minière », « Risques externes, conditions fiscales, gouvernance et réglementation » et « Évolution de l'industrie minière : renforcer le rôle de l'Angola sur le marché mondial », entre autres.

Lors de cet événement, la Chambre des mines a également été officialisée et le Registre minier numérique angolais (CMA) a été lancé.