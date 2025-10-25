Afrique: L'Angola concède un nul préjudiciable dans la course au Championnat d'Afrique de football féminin 2026

23 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/MC/LUZ

Luanda — L'Angola a compromis sa participation au Championnat d'Afrique de football féminin 2026 au Maroc en concédant un match nul (0-0) ce jeudi face au Malawi lors du match aller du dernier tour de qualification.

Joué au stade 11 de Novembro, le match a vu les hôtes gâcher plusieurs occasions de but, notamment en seconde période, où Ary Papel a excellé.

Avec ce résultat, l'Angola devra se départager mardi au Malawi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Angola a déjà participé au Championnat d'Afrique de football féminin en 1995 et 2002.

Voici les joueuses appelées

Gardiennes de but: Maria Muekalia "Valentina" (Petro de Luanda), Rita José (4 de Junho do Huambo) et Sandrina António (1.º de Agosto)

Défenseuses: Cátia Alves, Manuela Simão, Victoria Fernandes "Márcia" (Petro de Luanda), Margarete Salvador, Vanuza Francisco (1.º de Agosto), Emacleny Lando, Graça Melinda (4 de Junho do Huambo) et Matondo Matuvova (FC La Source - RDC).

Milieu de terrain: Paula Sambo "Pauleta" (Nacional de Benguela), Ana Costa (1º de Agosto),Sara Luvunga "Prado" (TP Mazembe - RDC), Nety Mamadou, Teresa Evaristo "Marizete" (Petro de Luanda) et Lourdes Chitandula (4 de Junho do Huambo)

Attaquantes: Arminda Lopes "Ary Papel" (4 de Junho do Huambo), Jocelina Kituto "Joice", Domingas Luís "Mila" (Petro de Luanda), Alexandra Soares (Asteras Tripolis - Grèce), Flora Marta Lacho "Marta" (HB Køge - Danemark), Cristina Makua (1º de Agosto) et Patrícia Seteco (Ferroviária SAF - Brésil).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.