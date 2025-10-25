Afrique: L'Angola concède un nul préjudiciable dans la course au Championnat d'Afrique de football féminin 2026

Luanda — L'Angola a compromis sa participation au Championnat d'Afrique de football féminin 2026 au Maroc en concédant un match nul (0-0) ce jeudi face au Malawi lors du match aller du dernier tour de qualification.
Joué au stade 11 de Novembro, le match a vu les hôtes gâcher plusieurs occasions de but, notamment en seconde période, où Ary Papel a excellé.
Avec ce résultat, l'Angola devra se départager mardi au Malawi.
L'Angola a déjà participé au Championnat d'Afrique de football féminin en 1995 et 2002.
Voici les joueuses appelées
Gardiennes de but: Maria Muekalia "Valentina" (Petro de Luanda), Rita José (4 de Junho do Huambo) et Sandrina António (1.º de Agosto)
Défenseuses: Cátia Alves, Manuela Simão, Victoria Fernandes "Márcia" (Petro de Luanda), Margarete Salvador, Vanuza Francisco (1.º de Agosto), Emacleny Lando, Graça Melinda (4 de Junho do Huambo) et Matondo Matuvova (FC La Source - RDC).
Milieu de terrain: Paula Sambo "Pauleta" (Nacional de Benguela), Ana Costa (1º de Agosto),Sara Luvunga "Prado" (TP Mazembe - RDC), Nety Mamadou, Teresa Evaristo "Marizete" (Petro de Luanda) et Lourdes Chitandula (4 de Junho do Huambo)
Attaquantes: Arminda Lopes "Ary Papel" (4 de Junho do Huambo), Jocelina Kituto "Joice", Domingas Luís "Mila" (Petro de Luanda), Alexandra Soares (Asteras Tripolis - Grèce), Flora Marta Lacho "Marta" (HB Køge - Danemark), Cristina Makua (1º de Agosto) et Patrícia Seteco (Ferroviária SAF - Brésil).