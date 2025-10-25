Angola: Josefa Sacko plaide pour la réalisation d'une étude technique visant à atténuer la pauvreté dans le monde

Luanda — La représentante permanente de l'Angola auprès des agences des Nations Unies, Josefa Sacko, a plaidé cette semaine à Rome, en Italie, pour la réalisation d'une étude technique indépendante sur les causes profondes de la persistance de la faim et de la pauvreté dans le monde.

S'exprimant lors de la 53e session plénière du Comité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Forum de haut niveau pour le renforcement de l'investissement et du financement responsables, la diplomate angolaise a déclaré que cette étude devrait identifier les principaux facteurs à l'origine du déclin continu des performances sur le continent africain.

À cet effet, a-t-elle ajouté, les données et les méthodologies du rapport SOFI (État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde) peuvent être utilisées, fournissant un plan d'action clair et fondé sur des données probantes pour aider les pays africains à corriger leur trajectoire.

Elle a réaffirmé que le système alimentaire est essentiel à la réalisation des objectifs de développement durable et à la réduction de la faim et de la malnutrition sur le continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadrice a également souligné que l'Afrique était la seule région à présenter une position commune lors du Sommet de 2021, comprenant 43 axes de changement et programmes associés pour le système alimentaire.

À l'occasion, elle a également affirmé que la déclaration d'engagement décennale du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA), dont le plan de Kampala (Ouganda) nécessitera un financement substantiel à partir de 2026, vise à intensifier la production alimentaire durable, l'agro-industrialisation et le commerce, afin de transformer les systèmes agroalimentaires du continent africain.

La diplomate angolaise a souligné que les tendances et facteurs suivants façonneront les systèmes alimentaires africains au cours des dix prochaines années : l'urbanisation et l'évolution des modes de consommation, la croissance économique et la croissance des revenus, ainsi que la croissance démographique, les innovations technologiques et le changement climatique, la durabilité environnementale et la stabilité sociale.

Josefa Sacko a indiqué qu'en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le programme accorde la priorité à l'utilisation de l'agriculture pour améliorer la nutrition, en renforçant les politiques et les programmes liés à l'amélioration des systèmes de sécurité alimentaire afin de lutter de manière globale contre la malnutrition et de promouvoir une alimentation plus saine pour tous les Africains.

Les données issues du rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) montrent que la réduction de la faim et de la malnutrition nécessite plus de 50 milliards de dollars américains.