Ile Maurice: Taste of the Wild arrive au pays

C'est au restaurant Flying Dodo à Bagatelle que s'est tenu le lancement officiel de Taste of the Wild, une marque d'aliments pour animaux de compagnie fabriquée aux États-Unis par Diamond Pet Foods. L'événement a réuni des vétérinaires, des distributeurs et des membres du Pet Owners Association (POA), autour de la présentation de cette nouvelle gamme qui sera disponible à Maurice dès décembre 2025.

Diamond Pet Foods, une entreprise familiale fondée en 1970 à Meta, dans le Missouri, est aujourd'hui présente dans 120 pays et compte parmi les cinq plus grands producteurs mondiaux d'aliments pour chiens et chats. La société exploite six usines aux États-Unis et effectue plus de 50 000 tests de qualité par semaine dans le cadre de son programme de sécurité alimentaire. La marque Taste of the Wild, créée en 2007, repose sur un concept simple : reproduire le régime ancestral des animaux sauvages. Les produits sont formulés à base de viande, poisson ou volaille comme premier ingrédient, sans céréales, et complétés par des fruits et légumes pour apporter fibres, vitamines et antioxydants.

Selon Diamond Pet Foods, les protéines utilisées proviennent de sources d'élevage durable et de fournisseurs respectant le bien-être animal. La marque propose plusieurs recettes, dont certaines à base de bison, truite, saumon, sanglier ou agnea, ainsi que des versions pour chats et chiens de tout âge.

À Maurice, la marque est distribuée par Sun One Ltd, qui a conclu un accord d'exclusivité avec Diamond Pet Foods pour Maurice et la région de l'océan Indien (hors La Réunion). L'entreprise mauricienne prévoit une mise en vente progressive à partir de décembre, après un lancement limité dans certaines cliniques vétérinaires, animaleries et revendeurs agréés. «Pour le moment, les produits sont disponibles uniquement dans des points de vente spécialisés. À partir de décembre, ils seront proposés dans plusieurs magasins recommandés à travers l'île», a indiqué Shashi Shanto, directeur général de Sun One Ltd.

Lors de la présentation, Luis Miguel Gómez, vice-président des ventes internationales pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Diamond Pet Foods, a salué la collaboration avec le distributeur mauricien : «Maurice représente un marché en croissance où les propriétaires d'animaux s'intéressent de plus en plus à la qualité et à la composition de la nourriture qu'ils donnent à leurs compagnons.»

Plusieurs intervenants du secteur animalier ont accueilli positivement cette arrivée. Om Lombard de Zoomania-Vetmania , a souligné l'intérêt d'avoir une marque de meilleure qualité sur le marché local : «C'est extrêmement positif, car nous voulions depuis longtemps une marque avec des produits plus naturels et des viandes moins modifiées. On retrouve ici du bison, de la truite et du poulet de qualité. Nous avons travaillé avec l'importateur pour garantir des tarifs accessibles.»

De son côté, le Dr Ambissal Mohanpersad, vétérinaire à Woof & Whiskers, estime que cette gamme répond à un besoin croissant de diversité dans la nutrition animale : «Les protéines utilisées sont différentes et mieux adaptées à la santé des animaux. C'est une bonne chose d'avoir ce type d'alternative à Maurice.»

Le lancement de Taste of the Wild s'inscrit dans une tendance mondiale où les propriétaires d'animaux recherchent des produits plus naturels, transparents et respectueux de l'origine des ingrédients. Le marché mauricien, encore limité mais en expansion, pourrait voir d'autres acteurs internationaux s'y intéresser dans les années à venir.