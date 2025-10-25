Ile Maurice: Blanchiment allégué de Rs 7,3 milliards, son homme à tout faire tente de dissimuler Rs 455,2 milliards

L'homme d'affaires malgache Maminiaina «Mamy» Ravatomanga, 56 ans, a été arrêté hier dans le cadre d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) pour blanchiment d'argent présumé. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée à la FCC par une membre du Gen Z Madagascar en compagnie de l'avocat Shailesh Seeburuth, et n'est pas liée au mandat d'arrêt international émis par les autorités malgaches.

Mamy Ravatomanga sera provisoirement inculpé sous les articles 36(1)(b) et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023. La FCC affirme qu'il aurait été en possession, par le biais de plusieurs entités mauriciennes, de fonds soupçonnés de provenir d'activités criminelles, pour une valeur estimée à plus de Rs 7,3 milliards répartie sur plusieurs comptes bancaires. Ces avoirs font l'objet d'un gel judiciaire depuis le 15 octobre, date à laquelle une Criminal Attachment Order a été émise par la Cour suprême mauricienne.

Tôt hier matin, son épouse Ramy Nivo Haingonorina Rakotoniary a été longuement auditionnée au siège de la FCC, au Réduit Triangle, en présence de Me Devina Deonarain et Me Krishen Luximon. Comme mentionné dans l'affidavit deposé par Mamy Ravatomanga la veille, cette dernière a indiqué aux enquêteurs qu'elle n'est pas impliquée dans les affaires de son époux et n'a pas connaissance de ses affaires. Elle a expliqué être femme au foyer, sans rôle dans la gestion des affaires de la famille.

Une perquisition à leur résidence de Belle-Vue Harel, effectuée avant sa convocation, n'a révélé aucun élément compromettant.Les enquêteurs ont néanmoins saisi son téléphone portable pour des analyses techniques. Après près de trois heures d'interrogatoire, elle a été autorisée à regagner son domicile, tout en restant à disposition de la FCC.

Dans le sillage de cette opération, la FCC a procédé à une seconde arrestation : celle de David Jean Christian Thomas, 38 ans, Supervisor au Sodiat Group et domicilié à Belle Vue Cugnet, Calodyne. Connu comme homme à tout faire de Mamy Ravatomanga, il a été provisoirement inculpé pour complot, en vertu de l'article 48 combiné aux articles 36(1)(b) et 38 de la FCC Act 2023. La FCC affirme qu'il aurait tenté, de concert avec d'autres personnes, de dissimuler des biens à travers le système informatique d'une banque pour un montant d'environ 10 milliards de dollars américains (soit Rs 455,2 milliards au taux de change d'hier), représentant le produit présumé d'activités criminelles.

Pendant ce temps, Mamy Ravatomanga demeure hospitalisé dans une clinique, sous haute surveillance de la police et de la FCC. Se disant souffrant, il n'a toujours pas été interrogé après son arrestation, et aucune précision n'a été donnée sur le calendrier des procédures judiciaires à venir. Des policiers sont postés en permanence devant sa chambre, et les autorités ont choisi de ne pas le transférer en détention pour le moment.

La nouvelle de son arrestation a provoqué un éclatement de joie à Madagascar, où Ravatomanga est depuis longtemps considéré comme un symbole du pouvoir économique de l'ère Rajoelina. «C'est la fête !» s'exclame un contact à Antananarivo. Un autre ajoute : «Ce sera une plus grande fête que celle du jour du renversement de Rajoelina !» Des scènes de célébration ont été rapportées dans plusieurs quartiers de la capitale, illustrant le poids politique et symbolique de cette arrestation.

La nuit de ce vendredi 24 octobre aura été longue et des développements majeurs sont attendus ce week-end.

Accès restreint

L'accès à l'enceinte de la FCC a été strictement restreint durant la déposition de l'épouse de Mamy Ravatomanga. Aucun journaliste ni photographe n'a été autorisé à pénétrer dans le périmètre ni à obtenir de clichés, dans une atmosphère de grande confidentialité.