Ile Maurice: Megh Pillay pressenti pour succéder à Kishore Beegoo

Après la démission de Kishore Beegoo jeudi, le 23 octobre, Megh Pillay apparaît comme le favori pour reprendre la présidence du conseil d'administration d'Air Mauritius. L'actuel président exécutif d'Airport Holdings Ltd (AHL) est considéré comme un choix crédible du gouvernement pour diriger la compagnie nationale.

Megh Pillay, figure bien connue du secteur aérien mauricien, pourrait prochainement reprendre les rênes d'Air Mauritius. Selon nos informations, son nom circule avec insistance pour succéder à Kishore Beegoo. L'actuel président exécutif d'AHL est perçu comme un profil solide et expérimenté, à même de redonner de la stabilité à la direction de la compagnie nationale.

Selon les procédures en vigueur, le président du conseil d'administration d'Air Mauritius est désigné par le conseil parmi les administrateurs. Or, Megh Pillay n'est pas membre du board d'Air Mauritius actuellement. En pratique, le processus est souvent initié au plus haut niveau de l'État : le Premier ministre suggère son choix au secrétaire du Cabinet, qui siège au sein du conseil d'administration.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce dernier propose alors officiellement le nom du candidat au board, qui procède à l'approbation. L'ensemble de la procédure se déroule généralement rapidement, avant d'être formalisée par une ratification lors d'une assemblée générale des actionnaires, dans un délai maximum de trois mois.