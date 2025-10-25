Cameroun: Garoua - 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des fmo - Des matériaux explosifs

Les services de sécurité de la région du Nord Police et Gendarmerie confondues ont mis la main sur un important lot de matériaux explosifs à Garoua et à Guider du 22 au 23 octobre 2025. Des explosifs programmés pour des actes terroristes alors que les camerounais attendent la proclamation des résultats du vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Ces malfrats détenaient , 150 bâtons d'explosifs, 15 détonateurs électriques, plusieurs embouts, une grande quantité d'ammoniaque et un appareil exploseur ont été saisis.

Selon le colonel Tchinda Mbouzeukeu Henri, commandant de la Légion de gendarmerie du Nord, ces éléments, une fois combinés, permettent la fabrication d'engins explosifs improvisés. Il a précisé que cette opération conjointe a permis de déjouer un plan terroriste que s'apprêtaient à exécuter trois individus déjà interpellés, avec la probable complicité de soutiens et de commanditaires encore recherchés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Délégué régional de la Sûreté nationale du Nord, Linye Jean Apôtre, a salué la collaboration entre les forces de sécurité et la population, tout en soulignant que l'enquête en cours permettra d'identifier l'ensemble du réseau et de faire toute la lumière sur cette tentative de déstabilisation de la ville de Garoua.

Les autorités appellent enfin les citoyens à la vigilance et les invitent à signaler tout mouvement ou comportement suspect aux forces de l'ordre les plus proches. La sécurité nationale est l'affaire de tous.