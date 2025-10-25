Togo: Responsabilité des entreprises

À quelques jours de la 30e Conférence des Parties sur le climat (COP30) prévue à Belém au Brésil (10-21 novembre), le Togo engage un débat crucial sur la justice climatique, en particulier sur le rôle des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L'initiative est portée par plusieurs organisations de la société civile togolaise, dont l'ONG Les Amis de la Terre Togo, reconnue pour son engagement en faveur d'un développement durable, équitable et respectueux des droits humains et de l'environnement.

Dans une déclaration conjointe, ces organisations annoncent une mobilisation inédite en faveur d'une responsabilisation des entreprises. Elles dénoncent des activités industrielles qui, selon elles, contribuent à la pollution, à la dégradation de l'environnement et à des atteintes aux droits humains.

Face à ces constats, les OSC s'engagent à la création d'un réseau citoyen national pour la justice climatique, qui travaillera à promouvoir la transparence, documenter les cas de pollution et renforcer l'action collective. Un observatoire citoyen devrait également voir le jour, avec pour mission de surveiller, signaler et dénoncer les violations environnementales commises par certaines entreprises.

Un cadre national de dialogue multi-acteurs est également en projet, pour encourager la concertation entre l'État, les entreprises, la société civile et les communautés impactées.

Les organisations appellent l'État à intégrer les principes de justice climatique dans le code d'investissement, à renforcer les évaluations d'impact environnemental et social, et à sanctionner les entreprises responsables de dommages écologiques.