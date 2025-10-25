Afrique: 65 ans de coopération au service du développement

25 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU), Coumba D. Sow, a salué vendredi un engagement fort avec le Togo ayant déjà impacté plus de deux millions de personnes soit un quart de la population.

Ce mois de novembre marque le 65e anniversaire de la coopération avec l'ONU.

Les actions des agences onusiennes ont touché des secteurs clés comme la santé, l'éducation, l'agriculture, la gouvernance, l'eau, l'énergie et la protection sociale. Elles ont notamment permis l'éradication de la variole, la réduction de la mortalité infantile, la promotion de l'autonomisation des femmes, et l'accès accru à l'éducation pour les enfants marginalisés.

Dans le domaine de la santé, 2024 a été marqué par la construction du Centre national de santé digitale. En matière d'éducation, des initiatives comme Unipod à l'Université de Lomé favorisent l'innovation chez les jeunes.

Les Nations Unies se sont également fortement engagées dans le nord du Togo, à travers le Programme d'Urgence pour la Résilience et la Sécurité (PURS), soutenant plus de 500 000 personnes déplacées et vulnérables.

