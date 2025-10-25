Congo-Kinshasa: Le mouvement 'Sauvons la RDC' pour un dialogue inclusif sous l'égide de la CENCO et l'ECC

"Sauvons la RDC" rejette catégoriquement le dialogue qu'il qualifie de "monologue" et de "simulacre" que tente d'imposer, selon ce mouvement, le régime de Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré Seth Kikuni, vendredi 24 octobre à Kinshasa, au cours d'un point de presse de restitution des travaux du conclave des forces politiques et sociales tenu à Nairobi (Kenya), du 14 au 15 octobre.

En sa qualité de porte-parole de ces assises, Seth Kikuni a peint un tableau sombre de la situation générale en RDC:

"La RDC est en crise, une crise totale, multidimensionnelle, qui menace les fondements même de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à ne crise de légitimité. Sur le plan sécuritaire, le pays est morcelé. L'Est est en guerre. L'ouest en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Sur la plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée".

En outre, a-t-il poursuivi, la vie quotidienne des Congolais est devenue un calvaire, avec une inflation galopante et un chômage endémique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pareille crise exige comme réponse, selon lui, la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC):

"Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse, ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique a cette crise se fait pressante. Plus qu'une nécessite, elle est impérative de salut public. Et face à cette crise, sauvons la RDC joint sa voix, à celle d'autres organisations socio-politiques pour exiger la tenue sans délai, un dialogue inclusif, sincère et sans tabou, sous l'égide de la CENCO et de l'ECC".

Selon Seth Kikuni, "Sauvons la RDC" n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un "mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique".

Créé à l'issue du conclave de Nairobi, ce mouvement est dirigé par l'ancien président Joseph Kabila.