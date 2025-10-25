Congo-Kinshasa: Douze candidats en lice pour la présidence de l'Assemblée nationale

Douze députés, dont aucune femme, ont déposé, vendredi 24 octobre, leurs dossiers de candidature au secrétariat permanent de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale.

Selon un communiqué publié ce même vendredi par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique, ces dossiers ont été transmis à la Haute autorité politique de l'Union sacrée, à savoir : le Président de la République, pour décision.

Seule la candidature choisie par Félix Tshisekedi, a-t-il précisé, sera déposée à l'Assemblée nationale pour vote.

Parmi ces douze candidats, trois sont de l'UDPS/Tshisekedi. Il s'agit de:

Doudou Dunia Mangu Mangu

Patrick Matata Makalamba

Crispin Mbindule Mitono.

Deux sont de l'UNC, parti de Vital Kamerhe à savoir Aimé Boji Sangara et Jean-Baudouin Mayo Mambeke.

Pour d'autres partis et regroupements politiques, il y a :

Jean-Marie Kalumba Yuma

Didier Kamundu Batundi

Willy Mishiki Buhini

Christophe Mboso Nkodia

Simon Mulamba Mputu

Singoma Mwanza Hamissi

Emil Saidi Balikwisha.

Ces candidats présentent une géopolitique équilibrée. Ils viennent de l'est, de l'ouest et du centre du pays.

En attendant la dernière décision du Président de la République Félix Tshisekedi, André Mbata rappelle que tous les candidats, qui avaient déjà signé les actes d'engagement à l'Union sacrée et de loyauté à la haute autorité politique, se sont par ailleurs engagés à accepter son choix.