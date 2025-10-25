Congo-Kinshasa: Le gouverneur de l'Ituri rend hommage à la MONUSCO et aux humanitaires pour leur contribution à la paix

À l'occasion de la célébration de la Journée des Nations unies, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya N'kashama, a salué vendredi 24 octobre à Bunia l'apport crucial de la MONUSCO et des agences humanitaires de l'ONU dans la quête de la paix et la stabilisation de cette province longtemps meurtrie par les conflits armés.

Sans l'engagement constant de la mission onusienne et de ses partenaires humanitaires, a souligné le gouverneur, la paix relative observée aujourd'hui dans plusieurs localités de l'Ituri aurait été difficilement atteignable.

« Là où il n'y avait plus de vie, nous avons vu la vie reprendre grâce à cette collaboration », a-t-il déclaré, citant des zones comme Boga, Tchabi, Kabarole, Nyakunde et Ame, autrefois en proie aux attaques répétées.

Le général Luboya a également mis en lumière les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes, particulièrement dans les territoires de Djugu et Irumu, malgré des poches d'insécurité persistantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Exposition retraçant leurs actions

« Ils font un travail incomparable, parfois dans des zones sans présence sécuritaire. Leur sacrifice mérite d'être reconnu », a-t-il poursuivi.

En marge de cette célébration, les casques bleus et les agences onusiennes ont présenté une exposition retraçant leurs actions en faveur des communautés locales :

- assistance humanitaire

- soutien logistique

- réhabilitation des routes

- appui psychosocial

- renforcement de la cohésion sociale.