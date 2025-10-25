Congo-Kinshasa: L'Equateur célèbre les 80 ans de l'ONU et plaide pour le maintien de ses agences

La Journée des Nations unies a été célébrée vendredi 24 octobre dans la province de l'Equateur, marquant les 80 ans de la création de l'organisation internationale. À cette occasion, le vice-gouverneur de la province a lancé un plaidoyer fort en faveur du maintien des bureaux des agences onusiennes dans la région.

Ce message intervient alors que l'UNICEF a annoncé la fermeture de son bureau à Mbandaka, prévue pour fin novembre 2025. Cette décision inquiète les autorités locales, notamment en ce qui concerne les programmes de protection et de soutien aux enfants vulnérables.

« La fermeture du bureau de l'UNICEF risque d'affecter sérieusement les efforts de développement et de protection des enfants dans notre province. Nous appelons l'ONU à reconsidérer cette décision et à maintenir ses antennes dans l'Equateur », a déclaré le vice-gouverneur.

La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des agences onusiennes, des autorités locales, et de la société civile, dans une atmosphère de reconnaissance pour le partenariat entre l'ONU et la province de l'Equateur.