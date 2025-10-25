Cameroun: Le Manidem exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés

25 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le MANIDEM a élevé une voix ferme pour exiger la libération immédiate de son président Anicet Ekane, de sa trésorière Florence Titchio et de la figure contestataire Djeukam Tchameni de l'Union pour le changement. Dans une déclaration officielle, le mouvement d'opposition camerounaise a affirmé avec force que rien, pas même la menace de la mort, ne pourrait étouffer l'appel légitime à mettre fin au système néocolonial actuellement au pouvoir.

Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu où les arrestations de figures dissidentes se multiplient, créant un climat d'incertitude et de confrontation.

La détermination affichée par le MANIDEM traduit une résistance politique croissante face aux méthodes de gouvernance en place. Le mouvement souligne le caractère fondamental de sa lutte pour la démocratie authentique, considérant ces arrestations comme une tentative de musellement des voix critiques.

Cette affaire dépasse la simple détention de personnalités politiques pour incarner un symbole de la fracture grandissante entre le pouvoir et les aspirations populaires. Alors que la tension sociale ne cesse de monter, le MANIDEM semble prêt à transformer cette épreuve en catalyseur pour mobiliser l'opinion publique nationale et internationale autour de ses revendications.

La fermeté du ton employé dans la déclaration, évoquant explicitement la perspective de la mort comme incapable de réduire au silence leurs convictions, marque un tournant dans le discours de l'opposition. Cette radicalisation verbale reflète l'exaspération d'un mouvement démocratique confronté à ce qu'il perçoit comme une répression systématique.

La crise politique camerounaise s'enfonce ainsi dans une nouvelle phase où l'affrontement entre la légitimité du pouvoir et celle de la dissidence semble s'accentuer, avec pour enjeu central la définition même de la démocratie dans cet espace national en pleine recomposition.

