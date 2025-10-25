Cameroun: Cabral Libii - Le silence stratégique qui divise avant les résultats

Alors que le Cameroun retient son souffle dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, un silence stratégique entoure la position de Cabral Libii, président du PCRN. Cette réserve volontaire du candidat, qui contraste avec les déclarations triomphales d'autres acteurs politiques, suscite interrogations et tensions au sein même de son parti. Face à cette attente post-électorale particulièrement tendue, Libii semble appliquer une philosophie politique bien rodée : la prudence comme principe cardinal.

Selon Félix Nyeck, proche collaborateur du leader du PCRN, la position de Cabral Libii s'explique par une leçon tirée de l'épisode douloureux de 2018. À l'époque, la demande de soutien de Maurice Kamto via son porte-parole Bibou Nissack s'était soldée par ce que les proches de Libii qualifient de "trahison publique".

Cette expérience aurait convaincu le président du PCRN de ne plus jamais engager sa crédibilité politique pour des victoires annoncées sans preuves tangibles. La position actuelle de Libii serait donc un calcul politique mûrement réfléchi : exiger la publication des procès-verbaux avant toute prise de position définitive.

Pourtant, cette approche méthodique n'est pas sans risque. Les jeunes électeurs qui ont massivement soutenu la campagne de Libii se sentent progressivement abandonnés par ce mutisme persistant. Certains partisans commencent même à soupçonner leur leader de préparer un recentrage politique en faveur du parti au pouvoir. Avec 92% des procès-verbaux du PCRN déjà collectés selon les sources internes, l'absence de communication claire crée un vide propice aux spéculations les plus diverses.

Dans ce contexte électoral incertain, le silence de Cabral Libii peut être interprété comme une sagesse politique ou comme une dérobade, selon les perspectives. Alors que la nation attend la décision du Conseil constitutionnel, cette posture révèle les profonds dilemmes qui traversent l'opposition camerounaise entre unité tactique et affirmation individuelle.