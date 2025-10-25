La Commission Électorale Indépendante (CEI) a décidé de réagir avec fermeté face à la diffusion d'informations jugées mensongères. Par la voix de son conseil, le Cabinet d'Avocats Binta Bakayoko, elle a annoncé, dans un communiqué daté du 24 octobre 2025, avoir déposé une plainte contre le média en ligne Abidjan.net pour publication de fausses nouvelles et atteinte à l'ordre public.

Selon le communiqué, le média concerné aurait publié sur ses plateformes numériques des résultats fictifs attribués à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, alors même que le scrutin n'a pas encore eu lieu. Pour la CEI, une telle publication est non seulement « mensongère » mais aussi « contraire à l'éthique journalistique » et constitue une violation manifeste des lois régissant la presse et la communication publique en Côte d'Ivoire.

Le Cabinet Binta Bakayoko dénonce une atteinte grave à la crédibilité du processus électoral, estimant que la diffusion de ces informations contribue à semée la confusion dans l'opinion publique et à miner la confiance des citoyens en la transparence du scrutin.

« Ce comportement irresponsable compromet la sincérité du débat démocratique », souligne le communiqué, avant d'appeler les médias à la prudence et au respect du caractère sacré de la vérité de l'information en période électorale.

La plainte, déposée auprès des autorités judiciaires compétentes, vise notamment à faire constater les infractions de publication de fausses nouvelles et de trouble à l'ordre public, mais aussi à engager la responsabilité pénale et civile du média concerné et de ses dirigeants.

Dans son message, la CEI réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs de justice, de transparence et de légalité, rappelant aux organes de presse leur devoir de rigueur, d'impartialité et de respect des règles déontologiques dans le traitement de l'information électorale.

Cette démarche marque la volonté de l'institution de préserver la sérénité du processus électoral et de lutter contre toute tentative de manipulation de l'opinion à la veille d'un scrutin présidentiel décisif pour la nation ivoirienne.