Sénégal: Audience - Le chef de l'État reçoit une délégation de la Fondation Amadou Mahtar Mbow

25 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi le directeur de la Fondation Amadou Mahtar Mbow pour les Savoirs endogènes, Amadou Kane. Cette audience est accordée en prélude à la cérémonie d'hommage national dédiée au Professeur Amadou Mahtar Mbow, éminent homme d'État et ancien directeur général de l'UNESCO.

« Au cours de l'audience, les objectifs et les missions de la Fondation ont été présentés au chef de l'État, notamment ceux visant à préserver, valoriser et transmettre les savoirs endogènes africains, dans l'esprit d'ouverture et de rigueur intellectuelle qui a toujours animé le Pr Mbow », rapporte la présidence.

Pour rappel, la cérémonie nationale d'hommage dédiée à l'ancien directeur général de l'UNESCO, est prévue le 28 octobre prochain.

