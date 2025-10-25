Sénégal: Lutte contre les cancers - Le chef de l'État annonce la construction d'un centre de dépistage

Le président de la République, Bassirou Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vendredi la construction d'un centre de dépistage destiné à accompagner la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus.

Cette initiative a été dévoilée lors d'une journée de sensibilisation organisée par le Secrétariat général de la Présidence de la République, en marge des activités du mois d'octobre, dédié à la prévention des cancers féminins.

Ainsi, le chef de l'État a réaffirmé son engagement personnel dans ce combat, rappelant qu'il l'a lui-même vécu de près à travers des proches.

Il a profité de cette occasion pour saluer le travail remarquable de la LISCA et de toutes les organisations engagées dans la sensibilisation, la promotion du dépistage précoce et la prise en charge des malades.