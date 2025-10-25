Sénégal: Lutte contre les cancers - Le chef de l'État annonce la construction d'un centre de dépistage

25 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le président de la République, Bassirou Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vendredi la construction d'un centre de dépistage destiné à accompagner la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus.

Cette initiative a été dévoilée lors d'une journée de sensibilisation organisée par le Secrétariat général de la Présidence de la République, en marge des activités du mois d'octobre, dédié à la prévention des cancers féminins.

A lire aussi: Lutte contre les cancers: L'Ipms pour le dépistage précoce et la vaccination

Ainsi, le chef de l'État a réaffirmé son engagement personnel dans ce combat, rappelant qu'il l'a lui-même vécu de près à travers des proches.

Il a profité de cette occasion pour saluer le travail remarquable de la LISCA et de toutes les organisations engagées dans la sensibilisation, la promotion du dépistage précoce et la prise en charge des malades.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.