Angola: MMA - Demarte Pena perd son titre aux UAE Warriors 64

Luanda — Le combattant angolais Demarte Pena s'est incliné mercredi soir (22) face à l'Azerbaïdjanais Asaf Chopurov au tournoi des « UAE Warriors 64 », organisés au Centre ADNEC d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

L'athlète n'a pas pu conserver son titre remporté en 2024, également à Abou Dhabi, après avoir été battu par KO au troisième round d'un combat programmé en cinq rounds.

Il s'agit de la quatrième défaite par KO de la carrière du champion angolais d'arts martiaux mixtes (MMA).

En janvier dernier, Demarte Pena avait perdu par décision unanime face au Canadien Xavier Alaoui lors d'un combat prestigieux tenu à la Space 42 Arena, organisée par les UAE Warriors 56, à Abou Dhabi.

Le combattant international a également été battu par les Français Kevin Lapilus par KO en 2022 lors de l'Ares Fighting Championship, et par Lee Scoot par décision unanime en mars 2024.

Malgré ses défaites par KO technique, Pena a également cumulé succès et victoires. Par exemple, il a défendu son titre des poids coq après avoir battu le Sud-Africain François Groenewald par KO technique en octobre 2014 à Johannesburg.

Demarte Morais Ache da Pena, âgé de 36 ans, a déménagé en Afrique du Sud à l'adolescence, où il a développé sa carrière sportive et s'est imposé comme l'un des plus grands noms du MMA angolais.

En 2016, il a remporté le titre mondial de l'Extreme Fighting Championship (EFC), s'imposant ainsi comme l'un des athlètes de MMA les plus prometteurs d'Afrique.

Il a remporté le titre mondial des poids coq lors du 12e Ares Fighting Championship, renforçant ainsi sa position dominante dans ce sport, en juin 2023.

En décembre 2023, Demarte Pena a disputé son premier combat sur le sol angolais au pavillon Cidadela Desportiva de Luanda, lors d'un événement à guichets fermés. Il a battu le Sud-Africain Roevan de Beer, consolidant ainsi sa popularité auprès des amateurs de MMA en Angola.

En septembre 2024, il a remporté une victoire significative en battant le Brésilien Marcel Adur lors du tournoi international Warriors 53, organisé à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Cette victoire lui garantit la médaille d'or et l'accès à l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande ligue mondiale de MMA.