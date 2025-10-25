Afrique: L'Angola se qualifie en demi-finale du championnat africain de roller hockey

Luanda — Les sélections nationales seniors et U19 se sont qualifiées mercredi pour les demi-finales du championnat d'Afrique de roller hockey, qui sera disputé ce vendredi dans le pavillon de Citadela à Luanda.

Les deux équipes ont six points chacune, obtenus après leur double victoire mercredi contre l'Égypte. Ce jeudi est un jour de repos pour le pays hôte.

En raison de l'arrivée tardive de l'Égypte, les organisateurs de la compétition masculine ont programmé deux matchs pour ce jeudi.

Résultats du mercredi pour les seniors :

Angola - Égypte (10 -2)

Afrique du Sud - Mozambique (2 - 5)

U19

Mozambique - Afrique du Sud (14 - 0)

Angola - Égypte (6 - 0)

Classement des seniors :

1. Angola - 6 pts

2. Mozambique - 2

3. Égypte - 00

4. Afrique de Sud - 00

Classification Juniors:

1. Angola - 6 pts

2. Mozambique - 2 pts

3. Égypte - 00

4. Afrique de Sud

Matchs pour ce jeudi (23) :

U-19

Égypte - Mozambique (9h00)

Seniors

Égypte - Mozambique (10h30)

U -19

Afrique du Sud - Égypte (18h00)

Seniors

Afrique du Sud - Égypte (20h00)