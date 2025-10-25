Togo: Pour l'éducation pour tous, l'association SAELYVOKD fait sa part

Contribuer au développement socio-économique et culturel des communautés en milieu rural dans une approche de développement durable. Un engagement dont s'est encore acquittée l'association Solidarité des Anciens Elèves du Lycée de Vo-Koutimé pour le Développement (SAELYVOKD).

Conduite par son Président du conseil d'administration (PCA), une délégation de l'association SAELYVOKD a remis les lots ce jeudi 16 octobre aux bénéficiaires, en précisant qu'il s'agit d'un geste qui répond à leur objectif de promouvoir l'éducation et la formation des jeunes et en participant à l'alphabétisation de la population non scolarisée en milieu rural.

Tout en encourageant le corps enseignant pour son dévouement, la délégation de l'association a exhorté les élèves à la culture de l'excellence dans un monde de plus en plus exigeant où seuls les meilleurs peuvent s'imposer.

Sur la base de l'autorisation donnée par les autorités compétentes, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cet appui et ces efforts des donateurs aux côtés de l'Etat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Créée le 14 août 2022 et déclarée le 25 janvier 2025 sous le numéro d'enregistrement 0250/MATDCC du 10 mars 2025, l'association SAELYVOKD entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu scolaire, sanitaire, socio-économique et environnemental. Elle compte 71 membres au 30 septembre 2025.

En dehors de l'éducation, elle oeuvre également dans d'autres domaines comme la santé par des actions telles que la sensibilisation sur la prévention et la lutte contre des maladies en milieu rural. Au plan environnement, l'association oeuvre à la reforestation et à la lutte contre la dégradation de l'environnement.