Togo: Suspension des cours au pays

Les cours sont suspendus pour les dix prochains jours au Togo. Dès ce vendredi jusqu'au dimanche 2 novembre, élèves et enseignants vont jouir du tout premier congé détente de cette année scolaire.

Cette pause intervient plus d'un mois après la rentrée débutée le 15 septembre dernier. Elle permettra aux acteurs éducatifs de souffler un peu après plusieurs semaines d'activités pédagogiques continues. Il y a deux ans que cette réforme a été introduite dans le parcours scolaire afin d'aérer un peu le découpage, en dehors des congés habituels de Noël ou de Pâques.

Selon les autorités, ces congés détentes sont utiles pour améliorer les performances des apprenants. Il ne s'agit par de rompre avec les cahiers comme bon nombre le conçoivent.

Ces congés visent à améliorer la santé mentale et physique des apprenants après environ six semaines de cours. Ils offrent une pause aux élèves et aux enseignants après environ six semaines de cours intensifs, afin de reposer leur corps et leur esprit. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau avec le Togo, ce système existait déjà ailleurs.

Pour cela, les établissements prennent leurs dispositions pour laisser les enfants avec une série d'exercices qui devront les connecter toujours aux études même pendant ce temps.

Les classes vont reprendre le 3 novembre pour la seconde phase du premier trimestre qui finira avec le congé de Noël qui aura lieu du 23 décembre au soir au 4 janvier 2026.