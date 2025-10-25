Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - A Paris, la diaspora ivoirienne confronte les visions des candidats

À quelques jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, la diaspora ivoirienne de France s'est réunie autour d'un café-débat citoyen, le 19 octobre dernier, au Café Le Président à Paris.

Organisée par l'Association ID2P - Idées de Paix, présidée par Mme Nahounou Gouza, cette rencontre avait pour thème : « Les enjeux et le choix de demain ».

Un moment d'échanges empreint d'écoute et de respect mutuel, où les représentants des principaux candidats ont exposé les grandes lignes de leurs programmes devant un public attentif et engagé.

« Une économie locale forte pour réduire les inégalités »

Prenant la parole pour Simone Ehivet Gbagbo (MGC), Irène Gohourou, Directrice de campagne en Île-de-France, a plaidé pour le renforcement de l'économie locale afin de combattre les inégalités régionales et le chômage.

« Nous devons créer des chaînes de valeur locales, installer des usines de transformation et renforcer les capacités de stockage », a-t-elle déclaré. Elle a également insisté sur une industrialisation cohérente, une agriculture durable et une réconciliation nationale fondée sur la diversité politique.

Pour Ahoua Don Mello (ADM), représenté par Arsène Tohou, la priorité demeure la jeunesse.

« Les jeunes doivent pouvoir accéder au crédit pour financer leurs études et leurs projets professionnels. C'est un levier essentiel pour construire leur avenir », a-t-il souligné. Il a aussi plaidé pour une réforme du système judiciaire et une souveraineté monétaire, condition selon lui de l'indépendance économique du pays.

« Infrastructures, digitalisation et diaspora : piliers du développement »

De son côté, Dazelor Rama, Directrice de campagne France-Europe d'Henriette Lagou (GP-Paix), a mis l'accent sur la formation et la responsabilisation des jeunes.

« La jeunesse ne doit pas rester spectatrice de son avenir. Elle doit apprendre la valeur de l'effort et de l'autonomie », a-t-elle affirmé, tout en saluant le rôle moteur de la diaspora dans le développement des zones rurales.

Enfin, Tidiane Koné, représentant du Président Alassane Ouattara (RHDP), a mis en avant les réalisations majeures du gouvernement : routes, ponts, tramways, et projet de TGV Abidjan-Yamoussoukro.

« La Côte d'Ivoire avance grâce à des infrastructures solides et à la digitalisation, qui favorise l'investissement de la diaspora », a-t-il déclaré, soulignant la simplification administrative et la modernisation du pays.

Les échanges ont également porté sur la souveraineté numérique, la recherche, l'innovation et la responsabilité citoyenne.

Ce rendez-vous du 19 octobre 2025 a offert un moment rare de dialogue démocratique au sein de la diaspora ivoirienne, mettant en lumière la diversité des approches et des aspirations pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste et prospère.