Ethiopie: Le PP s'engage à garantir les intérêts nationaux du pays et à surmonter d'autres défis

Addis Ababa — Le parti au pouvoir redoublera d'efforts pour garantir les intérêts nationaux de l'Éthiopie, notamment l'accès à la mer, et pour relever les défis qui subsistent, a déclaré Adem Farah, vice-président du Parti de la prospérité (PP) et membre du comité exécutif du parti.

Selon le vice-président, le comité exécutif du parti a tenu aujourd'hui sa réunion ordinaire et a délibéré sur diverses questions nationales et l'agenda du parti, avant de définir les orientations à suivre.

Adem a rappelé que le parti avait adopté la vision d'assurer la prospérité globale de l'Éthiopie et était passé à l'action, tenant ainsi efficacement les promesses faites au public au cours des dernières années.

Il a affirmé que le parti travaillerait avec diligence avec les parties prenantes pour réparer les fractures qui subsistent en Éthiopie et s'acquitterait de sa responsabilité d'assurer la pleine souveraineté centrée sur l'intérêt national.

Des résultats significatifs ont été obtenus dans le secteur économique grâce aux activités de développement menées ces dernières années, a noté le vice-président, citant le fait que le pays a réussi à enregistrer une croissance de 9,2 % au cours du dernier exercice fiscal éthiopien.

De plus, le Comité exécutif a estimé qu'une transformation structurelle économique était en cours et que, par conséquent, l'économie était en train de passer de l'agriculture à l'industrie et aux services modernes.

Il a souligné que des résultats louables ont été enregistrés en matière de perception des recettes, d'exportations et de substitution des importations, ajoutant que la croissance économique globale s'est avérée inclusive, axée sur la qualité et capable d'améliorer les conditions de vie de la population.

Des résultats tangibles sont enregistrés dans le cadre des initiatives lancées pour garantir la souveraineté alimentaire et couvrir les besoins en aide humanitaire grâce aux capacités nationales, et les travaux axés sur les personnes ont également permis de venir en aide à de nombreux citoyens vulnérables.

L'élimination de la dépendance, la garantie de fonds suffisants pour répondre aux besoins d'aide humanitaire grâce aux capacités nationales et la constitution de réserves stratégiques nationales grâce aux capacités nationales continueront d'être renforcées, a déclaré M. Adem.

Il a en outre déclaré que le parti remplirait son rôle en veillant à ce que les prochaines élections nationales se déroulent de manière pacifique, crédible, transparente et inclusive.

Selon le vice-président, des changements tangibles ont été réalisés dans la stabilisation des zones où les problèmes de paix et de sécurité étaient limités, grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de la population.

Un environnement propice a été créé pour permettre à toute entité ayant un grief politique de résoudre son problème de manière pacifique, et il a confirmé que le parti au pouvoir et le gouvernement qu'il dirige gardent toujours leurs portes ouvertes à la paix.

Au cours de la réunion du comité exécutif, l'orientation définie pour résoudre de manière durable les problèmes de bonne gouvernance et rendre la prestation de services plus efficace a été examinée et jugée conforme à la mise en oeuvre concrète.

À cet égard, il a indiqué que l'expansion des centres de services à guichet unique Mesob et les travaux de numérisation sont en cours, ajoutant que 16 centres ont été créés à ce jour et fournissent des services.

La satisfaction du public à l'égard des centres Mesob a atteint 95 %, et M. Adem a révélé que le comité exécutif avait décidé d'augmenter le nombre de centres Mesob à une centaine d'ici le 7 juillet 2026.

Il a également déclaré que le Parti de la prospérité avait entrepris diverses activités visant à renforcer les capacités de ses dirigeants et de ses membres afin d'atteindre son objectif de construire un gouvernement et une nation forts.

En outre, le vice-président a souligné que le travail d'évaluation avait été mené à tous les niveaux sur la base de la mission confiée aux dirigeants et aux membres, et que ceux qui avaient obtenu des résultats exceptionnels selon l'évaluation avaient été récompensés.

D'autre part, diverses mesures ont été prises à l'encontre des dirigeants qui n'ont pas correctement rempli les missions nationales et partisanes qui leur avaient été confiées, affirmant que le parti continuera à renforcer les activités qu'il a entreprises au profit du public et de la nation.