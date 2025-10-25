Afrique de l'Est: L'Éthiopie et la Somalie réaffirment leur engagement en faveur de la paix régionale lors du 11e Forum de Tana

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Somalie ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix régionale lors du 11e Forum de haut niveau de Tana, qui a mis en évidence le rôle stratégique de la Corne de l'Afrique.

Lors de la journée d'ouverture du 11e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, les discussions ont porté sur la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, les dirigeants soulignant l'importance d'une action régionale collective.

S'exprimant lors d'une table ronde de haut niveau à Bahir Dar, le ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a souligné le point de vue de l'Éthiopie, mettant en avant le rôle important que le pays joue dans la garantie de la paix et de la sécurité dans la région.

Il a réaffirmé l'engagement durable de l'Éthiopie en faveur de la paix dans la Corne de l'Afrique, soulignant que la situation stratégique et le leadership historique du pays en font un acteur clé dans la promotion d'une sécurité durable et de la coopération régionale.

« L'Éthiopie continuera à renforcer son rôle central dans la promotion de la paix et de la stabilité dans toute la région », a déclaré le ministre d'État. Le ministre d'État somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ali Mohamed Omar, a détaillé les efforts continus de son pays pour consolider la paix et reconstruire les institutions après des années de conflit.

La représentante de l'IGAD auprès de l'Union africaine, Maureen Achieng, a donné un aperçu du rôle évolutif de l'IGAD dans la promotion du dialogue, la résolution des conflits et l'intégration au sein de la région.

Le Forum de Tana, qui rassemble des chefs d'État, des décideurs politiques, des universitaires et des dirigeants de la société civile, est la principale plateforme africaine de dialogue sur la paix et la sécurité. L'édition de cette année est axée sur la gestion de la concurrence entre les grandes puissances et la résilience régionale face aux nouvelles dynamiques mondiales.

Le Forum se poursuivra demain à Addis-Abeba, où les participants devraient débattre de stratégies concrètes visant à renforcer la coopération et les cadres de gouvernance pour une paix et un développement durables à travers l'Afrique.