Le Sénégal a pris part, les 15 et 16 octobre 2025, à Djibouti, au premier Forum africain du Journal officiel (African Gazettes Forum & Héritage), organisé à la Bibliothèque et Archives nationales de la République de Djibouti.

La délégation sénégalaise était conduite par le Secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, accompagné de Madame Ndèye Ndack Diahate Diaw, Directrice de l'Imprimerie nationale, et de Monsieur Mohamed Lat Sack Diop, Directeur des Archives du Sénégal.

Ce rendez-vous panafricain visait à promouvoir l'échange d'expériences sur la digitalisation et l'archivage de l'information légale, tout en renforçant la coopération entre administrations africaines. Les participants ont notamment partagé leurs bonnes pratiques en matière de transparence administrative et de modernisation des services publics.

Lors des panels, la délégation sénégalaise a exposé les avancées du pays en matière de digitalisation du courrier administratif, de publication des textes législatifs et réglementaires, et d'intégration de l'intelligence artificielle au service du Journal officiel et des archives.

Le forum a également mis en avant la volonté du Sénégal d'inscrire ces réformes dans la nouvelle Stratégie numérique du Sénégal, portée par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, dans le cadre du « New Deal technologique » et de la Stratégie Sénégal 2050.