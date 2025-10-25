Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière et climatique - La société civile peaufine ses propositions

L'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) et d'autres organisations de la société civile se sont réunis, le 24 octobre à Brazzaville, pour élaborer une note d'analyse et peaufiner leurs contributions en vue de la prochaine révision de la Contribution déterminée au niveau national (CND) sur la gouvernance forestière et climatique.

Signataire de l'Accord de Paris sur le climat, le Congo est tenu de réviser sa CND soumise en 2020. Le processus de révision amorcé par le gouvernement cette année est jugé peu inclusif par les organisations de la société civile qui oeuvrent dans le domaine de la gouvernance climatique et forestière.

Ainsi, pour renforcer leur participation et leurs capacités à contribuer à ce processus pour une meilleure gouvernance climatique et des ressources naturelles du pays, ces organisations ont tenu à élaborer une note d'analyse et de contribution.

« Que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour qu'au sortir d'ici, nous puissions avoir des éléments de contribution que nous allons formuler avant la tenue de l'atelier national prévu dans les prochains jours », a déclaré Nina Cynthia Kiyindou Yombo, directrice exécutive de l'OCDH lors de la rencontre ponctuée, entre autres, par l'état des lieux des progrès relatifs à la mise en oeuvre de la CDN 2.0 ; l'évaluation de la note de contribution sur la CND 2.0 ; les travaux de groupe sur le draft de note de contribution à la révision de la CND.

Les organisations de la société civile appellent à un soutien leur permettant d'être suffisamment préparées en vue de participer activement aux ateliers liés à la révision de la CDN 3.0. L'enjeu étant l'amélioration de la gouvernance forestière et climatique.