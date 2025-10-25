Congo-Brazzaville: Kindamba - Des kits scolaires pour les élèves

La tradition a été respectée en ce début d'année scolaire par le député de la circonscription électorale de Kindamba, dans le département du Pool, Isidore Mvouba. Il a offert, le 23 octobre, des kits scolaires aux élèves des vingt-trois écoles primaires du district, des quatre collèges, du Collège d'enseignement technique agricole et du lycée de cette communauté urbaine.

Pour l'accomplissement du geste combien louable, le président de l'Assemblée nationale a dépêché son conseiller spécial en charge de l'écologie et de l'éducation, Nazaire Nkouka. Dans sa gibecière, l'envoyé spécial d'Isidore Mvouba avait, entre autres, des cahiers, sacs, ardoises, crayons, stylos, craies, règles.

En sus des kits scolaires, certaines écoles ont reçu des tables-bancs et d'autres du matériel informatique ainsi qu'un groupe électrogène. « Ces kits sont tout un symbole, parce que c'est un cadeau et un cadeau a toujours un côté affectif. C'est ce qui prouve l'attachement de l'honorable député à sa population, à ses frères », a déclaré en substance Nazaire Nkouka.

Un geste posé en présence des autorités locales dont la sous-préfète de Kindamba, Vinny Nkenkela Madah, qui n'a pas caché sa satisfaction. « Le temps devenu dur, les parents de Kindamba étaient à bout de souffle pour accomplir leur devoir d'envoyer les enfants à l'école. Mais comme à l'habitude, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isidore Mvouva, notre député, a pensé une fois de plus à essuyer les larmes et éteindre les inquiétudes de la population », s'est-elle réjouie.

Directeur du CEG de Kindamba, Firmin Loukoubama a salué, au nom de la communauté éducative, ce cadeau qui arrive à point nommé et au bon moment. Principaux bénéficiaires de cette énième action du président de l'Assemblée nationale, les élèves n'ont pas tari d'éloge à son endroit. « Les cours ont déjà commencé, nous sommes très reconnaissants d'avoir reçu les kits scolaires de la part de notre député, Isidore Mvouba », s'est exprimée une élève.

Témoignant de son engagement constant en faveur de l'éducation des jeunes, le député de Kindamba a récompensé les efforts scolaires des élèves qui se sont distingués l'année dernière en leur remettant des cadeaux d'encouragement afin qu'ils persévèrent dans cette dynamique.