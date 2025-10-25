Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (11e journée) - Le CA à l'épreuve de la JSK

Les Clubistes vont affronter une JSK dos au mur et qui jouera le tout pour le tout. Trois autres matches intenses en vue avec un intéressant OB-ESZ à suivre.

On jouera aujourd'hui et demain seulement 4 matches au compte de la 11e journée, compétitions africaines des clubs obligent. Pour le reste, le CA, qui se débrouille pas mal en championnat malgré ses problèmes, aura un déplacement périlleux à Kairouan face à la JSK.

Sur le papier, le CA est avantagé, mais ce sera sans compter avec une réaction d'amour-propre des Aghlabides qui traînent trois défaites de suite et qui veulent stopper l'hémorragie.

Faouzi Benzarti et Mourad Okbi comptent chacun sur des atouts différents et ne se trouvent pas dans le même contexte. Benzarti a une bonne série de résultats et mène un groupe où les solutions deviennent valables, notamment à l'entrejeu après la qualification de Cherimi.

Le CA semble trouver la composition idéale de son milieu avec Zemzmi (rétabli et prêt pour prêter main-forte à ses équipiers), Mahmoud et Cherimi.

Dans le camp aghlabide, Okbi va composer avec un effectif hétérogène. Cette fois, il sera contraint de changer encore une fois avec une chance à Kayrmani d'entrée aux côtés de Hamrouni, Kada et Junior. Reste la défense, véritable point faible des Aghlabides qui évoluent à domicile et devant leur fidèle public.

A suivre également OB-ESZ. Les Béjaois viennent de ramener trois points de Sousse et se relancent en championnat. Face à eux, une ESZ qui a arrêté l'élan de l'EST et gagné un point après une mauvaise série. Là encore, un match indécis. L'AS Soliman recevra, à son tour, la JS Omrane dans un match de clubs qui militent pour le maintien.

Ce sont deux équipes accrocheuses qui sont parvenues dernièrement à se mettre en évidence et à engranger des points. L'enjeu sera capital pour les deux équipes, de même que le match ES Métlaoui-AS Gabès entre deux équipes à la quête du moindre point pour se rassurer. L'ESM a un avantage indéniable : le terrain avec une bonne réussite dans ses matches joués à domicile.