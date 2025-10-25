Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (11e journée) - ASG - Des raisons de rebondir

Le point du nul ramené de Ben Guerdane a fait renaître l'espoir d'une rapide sortie de la queue du peloton. Mais il faut les trois points à Métlaoui pour parler d'un vrai soulagement.

En acceptant de prendre les rênes d'un ASG dont l'unique succès remonte à la 3e journée (2-1 sur l'ASM), l'entraîneur Skander Kasri a lancé un premier défi: essayer de renouer avec la victoire lors des deux matches en déplacement contre l'USBG et l'ESM pour redresser très vite la barre. Un objectif qui est apparu trop précipité pour une équipe qui a grand mal à pallier ses nombreuses lacunes et à se remettre sur pied. Le match contre l'USBG l'a confirmé avec un seul point grappillé au lieu des trois escomptés.

« Mes joueurs ont livré une bonne partie, se sont dépensés sans compter pour conforter leur avantage à la marque dès les premières minutes de jeu, mais ils n'ont pas réussi à défendre cette avance jusqu'à la fin et ont été enclins à un amer partage des points.

Un relâchement physique qui m'a fait saisir l'immensité du travail qui m'attend pour les faire progresser sur ce plan », a avoué Skander Kasri. Est-il possible de récupérer de toute cette débauche d'énergie en moins d'une semaine et de se présenter dans un meilleur état physique et mental (les deux sont liés) pour pouvoir briguer ce succès qui a tant fui du côté de Métlaoui ? Surtout face à une équipe du Bassin minier toute auréolée d'avoir pu ramener trois points de son match en déplacement contre l'ASM ?

Un socle collectif à reconstruire

Sur le papier, le Carrelage ne manque pas de joueurs d'expérience et de bonnes individualités. En défense, les quatre défenseurs opérationnels en ce moment sont de qualité. Nour El Béji, auteur de la dernière passe qui a donné le but de Ben Guerdane, est un bon latéral droit qui remplit bien ses deux rôles défensif et offensif.

Les trois autres défenseurs Mohamed Amine Naoui, Nessim Khedher et Mohamed Abdourahmane constituent une excellente formule de défenseurs axiaux. C'est l'absence du gardien Abdelkader Chouaya, pas très bien suppléé par Hamza Attig, qui fragilise le compartiment défensif.

Au milieu, les Adem Boulila et Mohamed Amine Khadhraoui constituent un beau tandem de milieux offensifs pour alimenter en bons ballons de but un trio d'attaque composé de Hakim Tka , Fodé Traoré et Hosni Guezmir. Mais on sent dans le jeu offensif du Carrelage une focalisation excessive sur Hosni Guezmir, une dépendance envers cet avant-centre comme si les buts sont suspendus à son seul pied.