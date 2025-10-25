Tunisie: Saison agricole 2025 - Le pays surfe sur des records de pluie, de dattes et d'huile d'olive

Les quantités de pluie enregistrées depuis le début de la saison agricole, le 1er septembre 2025, ont atteint 66 % des niveaux moyens, soit 29,3 mm contre 43,9 mm en moyenne pour cette période, a indiqué samedi l'expert agricole Anis Ben Rayana.

La région du Nord-Ouest a enregistré le plus fort taux de précipitations avec 85 % (65 mm), suivie par le Sud-Est avec 33 % (9,7 mm). Selon Ben Rayana, ces pluies ont été particulièrement bénéfiques pour le secteur agricole.

Un record a été atteint pour les semences de qualité des céréales, avec une production de 514 000 quintaux, contre 260 000 quintaux la saison précédente. La récolte de dattes s'annonce également exceptionnelle, avec une production estimée à 404 000 tonnes, portée par une forte demande intérieure et l'exportation vers 85 pays.

Concernant l'oliveraie, la production d'huile d'olive pourrait dépasser 500 000 tonnes, et atteindre jusqu'à 510 000 tonnes. L'expert a appelé le ministère de l'Agriculture à moderniser sa stratégie afin de développer la production et conquérir de nouveaux marchés à l'export, renforçant ainsi la place de l'huile tunisienne sur le marché mondial.