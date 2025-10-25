Tunisie: Lab'ess lance 'Lem7ata' - Une campagne positive pour valoriser la société civile tunisienne

Dans le cadre du projet Ta'ziz - Pérennité et autonomisation de la Société Civile tunisienne, financé par l'Union européenne et l'Ambassade du Canada, le Laboratoire de l'Économie Sociale et Solidaire, Lab'ess, lance la campagne "Lem7ata", une initiative de communication au narratif positif qui met à l'honneur les associations locales et leur impact concret sur la vie des citoyens.

Un projet au service du renforcement de la société civile

Depuis son lancement en 2024, le projet Ta'ziz oeuvre à renforcer la résilience, la gouvernance et l'autonomie financière des organisations de la société civile tunisienne (OSC).

Porté par le Lab'ess, en partenariat avec le Centre El Kawakibi pour la Transition Démocratique, Ta'zizcontribue à la création d'un environnement plus durable, inclusif et participatif, en phase avec les Objectifs de Développement Durable.

Après une première année consacrée à la formation, à l'accompagnement et au financement d'associations à fort impact, le projet entre désormais dans une nouvelle phase de valorisation de leurs actions à travers la campagne "Lem7ata".

Une campagne au narratif positif : Lem7ata

"Lem7ata" -- littéralement « la station » -- se veut un point de rencontre symbolique entre citoyens, associations et institutions.

À travers une série de vidéos de sensibilisation diffusées sur les réseaux sociaux du Lab'ess, la campagne met en lumière des histoires inspirantes d'engagement et de solidarité issues du tissu associatif tunisien.

Cette démarche vise à changer le regard porté sur les associations locales et à renforcer la confiance entre les citoyens et la société civile.

"Avec Lem7ata, nous souhaitons raconter la société civile autrement : à travers ses réussites, sa créativité et son impact humain", explique Sarra Makhlouf, responsable du projet au Lab'ess.

Un événement grand public devant la gare de Tunis (Place Barcelone)

Pour marquer le lancement officiel de la campagne, un événement grand public se tiendra le mardi 4 novembre 2025 devant la gare de Tunis (Place Barcelone).

Cet événement réunira des associations locales, des citoyens et des partenaires institutionnels.

Des stands associatifs, des ateliers participatifs et des animations artistiques permettront au public de découvrir les initiatives concrètes et l'impact de la société civile tunisienne.